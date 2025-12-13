Hakkari'de 13 Köy ve 30 Mezra Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı
Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Hakkari il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari’de dün akşam etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya yol açtı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yetkililer, çalışmaların öncelikle acil ihtiyaç bulunan bölgelerde yoğunlaştırıldığını belirtirken, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
