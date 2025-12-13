DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.858.673,18 -0,12%

Hakkari'de 13 Köy ve 30 Mezra Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:09
Hakkari'de 13 Köy ve 30 Mezra Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Hakkari il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de dün akşam etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya yol açtı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, çalışmaların öncelikle acil ihtiyaç bulunan bölgelerde yoğunlaştırıldığını belirtirken, sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 13 KÖY VE 30 MEZRA YOLU ULAŞIMA...

HAKKARİ İL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 13 KÖY VE 30 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI. KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÖZELLİKLE YÜKSEK KESİMLERDE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIRKEN, VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul ve İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Milyon 958 Bin Hap Ele Geçirildi
2
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu
3
Ardahan Esnaf Odası Seçimleri: Candar Yılmaz Adaylığını Açıkladı
4
Aydın Büyükşehir 17 İlçede Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor
5
Samsun'da 120 Bin TL'lik iPhone Satışı Viral Oldu: Telefoncu Dövizleri Görünce Coştu
6
Hakkari'de 13 Köy ve 30 Mezra Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama