Baykoç’tan Beşikçioğlu’na Eleştiri: 'Film çekmekten boş zamanı yok'

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yeni eleştirilerde bulundu. Baykoç, Beşikçioğlu’nun göreve başladığı günden bu yana ilçeye somut katkı sunmadığını, oyunculuk faaliyetlerini sürdürdüğünü ve seçim vaatlerini yerine getirmediğini iddia etti.

Baykoç’un Eleştirileri

Baykoç, Beşikçioğlu için şu değerlendirmeyi yaptı: 'Erdal Bey’in bir iş yaptığına da şahit olmadık. Film çekmekten, dizi çekmekten boş zamanı yok.'

Baykoç sözlerine devam ederek ilçede yapılan gözlemleri aktardı: 'Etimesgut ilçesinin sokakları, caddeleri bir film setine çevrildiğine dair gözlemlerimiz var. Film çekmekten, dizi çekmekten boş zamanı yok. Çok çalışıyor sağ olsun, eski işini yapıyor. Belediye sınırları içerisinde halkla iç içe olacağı yerde, Etimesgut’un sorunlarını çözeceği yerde ya da Etimesgut ilçemize katma değer sağlayacağı yerde, eski görevini, eski mesleğini, oyunculuğunu devam ettiriyor Erdal Bey. Erdal Bey gerçekten güzel bir oyuncu, bu arada ben onun oyunculuğunu her zaman takdir etmişimdir ve benim onunla ilgili kanaatim şu; bir an önce senaryolarını değiştirip ya da yeni bir yapımcıyla anlaşıp, bir belediye başkanı hikayesi olan, belediye başkanı senaryosu olan bir yapımda yer alması. En azından rol icabı da olsa belediye başkanlığı yapması. İnsanlar o yüzden oy verdi, değil mi? Belediye başkanlığı yap diye oy verdi ona.'

Baykoç, Beşikçioğlu döneminde belediyenin mali durumuna ilişkin de uyarılarda bulundu: 'Beşikçioğlu’nun göreve geldiğinde belediyenin borcu olmadığını fakat şu anda borçlu bir belediye olduğunu anlatarak, parasız olan kursları paralıya da çevrildi. Yani hem belediyeyi borçlandırıp hem de parasız olan yerleri paralıya çeviriyorsa, Etimesgut Belediyesi’nin vay haline.' Bu noktada Baykoç, parasız kursların paralıya çevrilmesini ve belediyenin borçlandırılmasını öne çıkardı.

Kızılay ve 'Sosyal Belediyecilik' Vurgusu

Beşikçioğlu’nun bazı kurumlara ideolojik yaklaştığını öne süren Baykoç, Kızılay bağış kutularının kaldırılmasını örnek gösterdi ve şunları söyledi: 'Erdal Bey’in bazı kurumlara ve bazı düşüncelere karşı bir düşmanlığı var. İdeolojik yaklaşıyor galiba. Ve yönetim anlayışını da bu düşmanlık üzerine bina ediyor. İdeolojiyi orada da sürdürüyor. Kızılay’a karşı neden nefret duyar bir insan? Bu kurum bizim yüz akımız. Şimdi baktığımız zaman eğer ki sizin Kızılay gibi bir kurumla da kavganız varsa, o zaman dönüp kendi dünyanızı sorgulamanızı bekleriz.'

Baykoç ayrıca kendi partilerinin belediyecilik anlayışını savunarak, 'Sosyal belediyecilik kavramını Türkiye’ye biz kazandırdık' ve 'Sosyal belediyecilik kavramını Türkiye ile tanıştıran biziz' ifadelerini kullandı. Baykoç, sosyal projeler yapılırken yatırımların ve hizmetlerin eksiksiz ve bütçe dengesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı ve kredi borçlanarak iş yapmamanın eleştirisini yöneltti.

Baykoç ayrıca CHP’li belediyelerin 'İzmirleştiğini' iddia ederek, Etimesgut’ta spor kulüplerine yapılan desteklerin kesildiğini ve ücretsiz hizmetlerin paralı hale geldiğini belirtti.

Baykoç’un açıklamaları, Beşikçioğlu yönetimine yönelik eleştirilerin hem siyasal hem de mali argümanlarını içeriyor; Kızılay tartışması ve sosyal belediyecilik vurgusu bu eleştirilerin merkezinde yer alıyor.

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ VE GENEL BAŞKAN VEKİLİ YARDIMCISI AHMET FETHAN BAYKOÇ (ARŞİV)