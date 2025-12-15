DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.964,8 -1,14%
BITCOIN
3.834.975,49 -1,3%

Adana'da Kalp ve Damar Cerrahisi: TKDCD Bölgesel Toplantısı

TKDCD Adana Bölge Toplantısı, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan merkezinde cerrahi, minimal invaziv ve hibrit yaklaşımları vaka temelli tartıştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:43
Adana'da Kalp ve Damar Cerrahisi: TKDCD Bölgesel Toplantısı

Adana'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Güncel Yaklaşımları Değerlendirdi

Toplantının Amacı ve Katılımcılar

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) tarafından düzenlenen TKDCD Bölgesel Buluşmaları Adana Bölge Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Kışla Kampüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, bölgesel mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, güncel cerrahi yaklaşımların tartışılması ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılması hedefleriyle Çukurova bölgesinden çok sayıda kalp ve damar cerrahını bir araya getirdi.

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay (Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı) açılış konuşmasında, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nin uzun yıllardır uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu ve merkezin yalnızca tedavi kurumu değil güçlü bir eğitim ve araştırma merkezi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Akay, merkezin başarısına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek toplantının bilgi paylaşımı açısından önemli katkı sunacağını belirtti.

Prof. Dr. Hafize Yalınız (Çukurova Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı), bölgesel toplantıların aynı coğrafyada çalışan cerrahlar arasındaki akademik ve mesleki etkileşimi hızlandırdığını ifade etti. Prof. Dr. İbrahim Özsöyler (Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı) ise yoğun çalışma temposu içinde meslektaşların bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Vurgusu ve Mesleğin Geleceği

Doç. Dr. Murat Sargın (Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı), derneğin eğitim, yeterlilik, akreditasyon ve bilimsel yayıncılık alanlarındaki çalışmalarına değindi. Doç. Dr. Sargın, kalp ve damar cerrahisinin bugün sadece cerrahi işlemleri değil, aynı zamanda girişimsel yaklaşımları da kapsayan bir uzmanlık haline geldiğini belirterek ulusal yeterlilik sınavları, klinik akreditasyon süreçleri ve dernek yayınlarındaki ilerlemelerin mesleğin geleceği için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Vaka Tabanlı Paneller ve Tartışmalar

Toplantıda kapak hastalıkları, aort ve koroner cerrahi ile minimal invaziv ve hibrit tedavi yaklaşımları vaka temelli paneller ve interaktif tartışmalar eşliğinde ele alındı. Alanında deneyimli akademisyen ve uzman hekimlerin katkılarıyla düzenlenen oturumlar, katılımcılara güncel tedavi seçeneklerini karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı sunarak bilimsel paylaşımı ve mesleki dayanışmayı güçlendiren bir organizasyon olarak tamamlandı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, KALP VE DAMAR...

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİNİN BİLİMSEL BULUŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
2
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
3
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı
4
Başkan Çolakbayrakdar: Kayseri’de İlk Şehir Merkezi Tarımıyla Geleceği İnşa Ediyoruz
5
Kırklareli Merkezli Mali Suç Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
6
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
7
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri