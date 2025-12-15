Adana'da Kalp ve Damar Cerrahisi: TKDCD Bölgesel Toplantısı

Adana'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Güncel Yaklaşımları Değerlendirdi

Toplantının Amacı ve Katılımcılar

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) tarafından düzenlenen TKDCD Bölgesel Buluşmaları Adana Bölge Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Kışla Kampüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, bölgesel mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, güncel cerrahi yaklaşımların tartışılması ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılması hedefleriyle Çukurova bölgesinden çok sayıda kalp ve damar cerrahını bir araya getirdi.

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay (Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı) açılış konuşmasında, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nin uzun yıllardır uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu ve merkezin yalnızca tedavi kurumu değil güçlü bir eğitim ve araştırma merkezi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Akay, merkezin başarısına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek toplantının bilgi paylaşımı açısından önemli katkı sunacağını belirtti.

Prof. Dr. Hafize Yalınız (Çukurova Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı), bölgesel toplantıların aynı coğrafyada çalışan cerrahlar arasındaki akademik ve mesleki etkileşimi hızlandırdığını ifade etti. Prof. Dr. İbrahim Özsöyler (Adana Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı) ise yoğun çalışma temposu içinde meslektaşların bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Vurgusu ve Mesleğin Geleceği

Doç. Dr. Murat Sargın (Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı), derneğin eğitim, yeterlilik, akreditasyon ve bilimsel yayıncılık alanlarındaki çalışmalarına değindi. Doç. Dr. Sargın, kalp ve damar cerrahisinin bugün sadece cerrahi işlemleri değil, aynı zamanda girişimsel yaklaşımları da kapsayan bir uzmanlık haline geldiğini belirterek ulusal yeterlilik sınavları, klinik akreditasyon süreçleri ve dernek yayınlarındaki ilerlemelerin mesleğin geleceği için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Vaka Tabanlı Paneller ve Tartışmalar

Toplantıda kapak hastalıkları, aort ve koroner cerrahi ile minimal invaziv ve hibrit tedavi yaklaşımları vaka temelli paneller ve interaktif tartışmalar eşliğinde ele alındı. Alanında deneyimli akademisyen ve uzman hekimlerin katkılarıyla düzenlenen oturumlar, katılımcılara güncel tedavi seçeneklerini karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkanı sunarak bilimsel paylaşımı ve mesleki dayanışmayı güçlendiren bir organizasyon olarak tamamlandı.

