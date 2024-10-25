Adana'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adana'da Trafik Kazası

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, E.C. yönetimindeki 01 CMY 89 plakalı otomobil, A.A. tarafından kullanılan 33 BEH 58 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kamyon sürücüsü A.A., sağlık ekipleri tarafından hemen Seyhan Devlet Hastanesi'ne tahliye edildi. Detaylı İnceleme Bekleniyor

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Kazanın sebebi ve oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.