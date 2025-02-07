Adana'da Kamyonda 7.5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, bir kamyonda 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, merkez Sarıçam ilçesinde şüpheli bir kamyonun durdurulmasıyla ortaya çıktı.

Kapsamlı bir arama neticesinde, kamyonun içerisinde yüksek miktarda makaron bulundu. Yakalanan bu maddenin, kaçak sigara üretiminde kullanılabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Olayla ilgili olarak şüpheli bir kişi gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.