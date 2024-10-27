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Adana'da Kamyonet Devrildi: O Anlar Kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kamyonetin devrilme anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:59
Adana'da Kamyonet Devrildi: O Anlar Kamerada

Adana'da Kamyonet Devrildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir kamyonetin devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrenilemeyen bir sürücüye ait 33 R 2462 plakalı limon yüklü kamyonet, sokağa girdiği esnada kontrolden çıkarak bir binanın duvarına devrildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Devrilen kamyonet, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla halatlarla düzeltilmeye çalışıldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından ayrıntılı bir şekilde kaydedildi. Kaza Detayları

Bu tür kazalar, sürücüler için dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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