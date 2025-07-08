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Adana'da Kamyonet ve Taksinin Çarpışması: 4 Yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonet ve taksi çarpıştı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 01:42
Adana'da Kamyonet ve Taksinin Çarpışması: 4 Yaralı

Adana'da Kamyonet ile Taksinin Çarpışması

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksi arasında meydana gelen çarpışmada 4 kişi yaralandı. Olay, Pozantı-Niğde kara yolunda, Ahmet Kozan yönetimindeki 51 AAG 156 plakalı kamyonet ile Şahin Gültepe idaresindeki 51 T 0197 plakalı ticari taksinin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, olayda yaralanan sürücüler ile kamyonetteki 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra en yakın hastanelere sevk edildi.

Ulaşım Geçici Olarak Kapandı

Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerindeki araçların kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi...

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi...

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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