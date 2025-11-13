Adana'da Kamyonun Çarptığı 75 Yaşındaki Nihat Turgut Öldü

Adana Yüreğir'de yolun karşısına geçen 75 yaşındaki Nihat Turgut, 42 CGN 13 plakalı kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:18
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken ağır yaralanan Nihat Turgut (75), kaldırıldığı yerde hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, merkez Yüreğir'e bağlı Karataş Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken 42 CGN 13 plakalı kamyonun altında kalan Nihat Turgut olay yerinde ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Nihat Turgut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma ve Görüntüler

Turgut'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, civardaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Kazanın yaşandığı bulvarda olay sonrası uzun araç kuyruğu oluştu.

