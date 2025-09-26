Adana'da Kapkaç: Cep Telefonunu Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da kapkaçla cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Yüreğir'de 16 Eylül'de meydana gelen olayda şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, lise öğrencisi H.Y. (17)'nin elindeki cep telefonu, kapkaç yöntemiyle çalındı.

Olay, 16 Eylül'de Kışla Mahallesi'ndeki okulundan çıkan öğrencinin yürüyerek evine gitmesi sırasında gerçekleşti. Motosikletli bir kişi arkasından yaklaşarak öğrencinin elindeki cep telefonunu alıp hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının Hasan B. (19) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu zanlı yakalandı; satıldığı belirlenen cep telefonu bulundu ve sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay anına ilişkin güvenlik kameraları, öğrencinin cep telefonunu çalan zanlıyı yakalamak için bir süre arkasından koştuğunu da görüntüledi.