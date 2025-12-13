DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.843.883,3 0,26%

Karaman'da yaban keçisi avına 954 bin 208 lira ceza; uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Karaman'da 5-12 Aralık'ta düzenlenen jandarma uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi; yaban keçisi avlayanlara 954 bin 208 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:01
Karaman'da yaban keçisi avına 954 bin 208 lira ceza; uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Karaman'da jandarmadan kapsamlı operasyon: Yaban keçisi avına 954 bin 208 lira ceza

Uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında yürütülen genel uygulamalar devam etti. 5-12 Aralık tarihlerindeki denetimlerde geniş çaplı arama ve sorgulamalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucu 12 bin 614 kişi sorgulandı. Bu kişiler arasında 22'sinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilirken, yakalanan arananlardan 4'ü tutuklandı.

Denetimlerde ele geçirilen maddeler arasında 257 adet sentetik ecza, 668 gram esrar maddesi, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve kenevir bitkisi yer aldı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 67 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.

Operasyon kapsamında, parçalanmış vaziyette yaban keçisi eti ele geçirildi. Yaban keçisi avladığı tespit edilen şahıslara 954 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma yetkilileri, huzur ve güven ortamının devamını sağlama amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

KARAMAN'DA JANDARMANIN YAPTIĞI UYGULAMALARDA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLİRKEN...

KARAMAN'DA JANDARMANIN YAPTIĞI UYGULAMALARDA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLİRKEN, YABAN KEÇİSİ AVLAYAN ŞAHISLARA 954 BİN 208 LİRA PARA CEZA KESİLDİ.

KARAMAN'DA JANDARMANIN YAPTIĞI UYGULAMALARDA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLİRKEN...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da yaban keçisi avına 954 bin 208 lira ceza; uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi
2
Antalya Akseki'de Trafik Kazası: 2'si Çocuk 5 Yaralı
3
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: Şahitler 'kiralık katil' iddiası
4
Hayrat’ta 'Gönlüm Kabe Projesi' ile 11 Şehit Yakını ve Gazi Umreye Gönderildi
5
Hakkari'de 2 Firari Hükümlü Yüksekova'da Yakalandı
6
Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
7
İsrail’in Hamas Komutanı Raad Saad Hedefi: Can Kaybı 4’e Yükseldi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama