Karaman'da yaban keçisi avına 954 bin 208 lira ceza; uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Karaman'da jandarmadan kapsamlı operasyon: Yaban keçisi avına 954 bin 208 lira ceza

Uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında yürütülen genel uygulamalar devam etti. 5-12 Aralık tarihlerindeki denetimlerde geniş çaplı arama ve sorgulamalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin çalışmaları sonucu 12 bin 614 kişi sorgulandı. Bu kişiler arasında 22'sinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilirken, yakalanan arananlardan 4'ü tutuklandı.

Denetimlerde ele geçirilen maddeler arasında 257 adet sentetik ecza, 668 gram esrar maddesi, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve kenevir bitkisi yer aldı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 67 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.

Operasyon kapsamında, parçalanmış vaziyette yaban keçisi eti ele geçirildi. Yaban keçisi avladığı tespit edilen şahıslara 954 bin 208 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma yetkilileri, huzur ve güven ortamının devamını sağlama amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

