Yalova'da Gökçe Barajı'ndaki köpüklenme davası başladı

Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajını besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak'ta yaşanan köpüklenme üzerine, haklarında "içilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen üç sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşma ve katılımcılar

Duruşma, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Tutuksuz sanıklar Y.T., S.A. ve G.K. ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sanıkların savunmaları

Eski Kurtköy Muhtarı Y.T., suçlamaları reddederek, köyde temizlik işlerinde kullanılmak üzere alınan 5 bidon temizlik malzemesini köy deposuna koyduğunu; suya temizlik malzemesi veya zehirli madde atmadığını ve kimin attığını bilmediğini söyledi. Güvenlik kamerasında görülen bidonun o gün şirket araçlarına mazot almak için aracında bulunduğunu ve bidonların boş olduğunu belirtti.

Sanık G.K., Yeşil Körfez Su Birliği'nde 2020 yılında çalışmaya başladığını, Aralık 2024'te işine son verildiğini aktardı. Olay yerinde olmadığını, son evre kanser hastası annesiyle ilgilendiğini söyleyen G.K., eksik malzemelerin alınması sırasında araçta beklediğini ve 5 bidon deterjan ile koku malzemelerinin köy deposuna bırakıldığını ancak suya kimin madde attığını bilmediğini ifade etti.

Diğer sanık S.A. ise olayla ilgisi olmadığını belirterek, köyden baraja giden suyla ilgili bir kastı olduğunu, suya kimin madde attığını bilmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini savundu.

Soruşturmanın geçmişi

29 Ocak'taki köpüklenme nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski Kurtköy Muhtarı Y.T., eski muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmış; zanlılardan Y.T. ile S.A. tutuklanmış, diğer şüpheliler salıverilmişti. Daha sonra sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.