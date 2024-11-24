Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Adana'da Karda Mahsur Kalan 5 Kişinin Kurtarılması

Adana'nın Feke ilçesinde, Kaleyüzü Mahallesi'nde karla kaplı bir yolda mahsur kalan otomobildeki ikisi çocuk olmak üzere 5 kişi kurtarıldı.

Otomobilin sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemezken, aracın karda yaşanan arıza nedeniyle yolda kaldığı bildirildi.

Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, iş makinesi kullanarak araca ulaşmayı başardı.

Kurtarma operasyonunda, otomobilde bulunan 5 kişi güvenli bir bölgeye çıkarıldı. Vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'nın Feke ilçesinde karda mahsur kalan otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin iş makinesiyle ulaştığı araçtaki ikisi çocuk 5 kişi, güvenli bölgeye taşındı.

Adana'nın Feke ilçesinde karda mahsur kalan otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin iş makinesiyle ulaştığı araçtaki ikisi çocuk 5 kişi, güvenli bölgeye taşındı.