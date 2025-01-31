Adana'da Katı Atık Tesisinde Bebek Cesedi Bulundu

Adana'da Şok Eden Bulgu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Gültepe Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde çalışan işçiler, çöp ayrıştırma işlemi esnasında bir bebek cesedi ile karşılaştı.

Olay Yerinde Geniş Güvenlik Önlemleri

İşçilerin durumu ilgili birimlere bildirmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, her türlü delil toplama çalışmalarını başlattı. Bu üzücü keşif, pek çok sorunun da gündeme gelmesine neden oldu.

Bebek cesedinin, gerekli incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.