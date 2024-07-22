Adana'da Kayıp Çocuk Sulama Kanalında Bulundu

Adana'da Kayıp Çocuk Acı Haberi Getirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki İbrahim Uğur'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Olayın Gelişimi

Anadolu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Uğur, dün evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemişti. Ailesinin endişelenmesi üzerine, polis ekipleri hızla harekete geçti.

Cesedin Bulunması

Bölgedeki arama çalışmaları sırasında, Ali Hocalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında bir cesedin görüldüğü ihbarı alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sudan çıkarılan cesedin İbrahim Uğur'a ait olduğunu belirledi.

Bu üzücü olay, Adana'da ve çevresinde büyük bir üzüntü yaratırken, yetkililer olayla ilgili soruşturmalara devam ediyor.