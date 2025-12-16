DOLAR
Sorgun’da Erken Teşhis İçin Tarama Seferberliği

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ADEM, Bahadın Japon Evleri ve Halk Eğitim kursiyerlerine kan şekeri, tansiyon ve kanser taramaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:02
Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kursiyerlere yönelik sağlık taramalarını sürdürüyor. Son haftalarda Sorgun Aile Destek Merkezi (ADEM), Bahadın Japon Evleri ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı tüm kursiyerler ziyaret edilerek kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan taramalar

Tarama çalışmalarında Uzm. Dr. Onur Türkön ve kurum doktoru Uzm. Dr. Rukiye Koçak ile Ebe Gül Ünalan görev aldı. Vatandaşların kan şekeri ölçümleri, tansiyon kontrolleri ve kanser tarama durumları değerlendirildi. Diyabet riski taşıyanlar ilgili dahiliye polikliniklerine yönlendirildi; hipertansiyon riski saptananlara gerekli öneriler ve takip planlamaları yapıldı.

Kanser tarama süreci

Tüm kursiyerlerin meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser tarama uygunlukları sistem üzerinden kontrol edildi. Mamografi zamanı gelen kursiyerlere Sorgun Devlet Hastanesi üzerinden randevu oluşturuldu. Rahim ağzı (HPV) ve kolorektal kanser taramaları için ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve bağlı aile hekimlikleri koordinasyonunda tarama süreçleri planlandı.

Yetkililerin açıklamaları

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini artırmak için sahadayız. Bu taramalar sayesinde erken tanı fırsatlarını güçlendiriyor, farkındalığı artırıyoruz. Amacımız, Sorgun’da herkese ulaşmak ve taramalardan kimsenin geri kalmamasını sağlamak." dedi.

Kurum doktoru Uzm. Dr. Rukiye Koçak ise, "Hem kronik hastalıklar hem de kanser taramalarında erken teşhisin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha görüyoruz. Kursiyerlerle birebir görüşerek sağlık durumlarını değerlendirmek ve onları doğru yönlendirmek çok değerli" ifadelerini kullandı.

Ekipte yer alan Ebe Gül Ünalan de, "Kadınlarımızın sorularını birebir yanıtlamak, tarama süreçleri hakkında bilgilendirmek bizim için çok önemli. Bilinçli toplum, sağlıklı toplum demektir" dedi.

Gelecek planı

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde de farklı kurs merkezlerine ve toplu yaşam alanlarına ziyaretlerin aralıksız süreceğini belirtti.

