Yıldız Dağı beyaza büründü: Sivas'ın ekonomik kayak merkezi kartpostallık görüntüler sundu

Yıldız Dağı beyaza büründü

Kar yağışıyla kartpostallık manzaralar oluştu

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezlerinden biri olarak gösterilen Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kar yağışı başladı. Bölge, karla kaplanarak ziyaretçilere masalsı görüntüler sundu.

Sivas'ta yer alan ve 2 bin 552 metre yüksekliğe sahip olan Yıldız Dağı, etkileyici beyaz örtüsüyle öne çıktı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki tesis, karın etkisiyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yetkililer, yeterli kar yağışının sağlanması ve pistlerin açılmasıyla birlikte tesisin yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başlayacağını belirtti. Bölgedeki görüntüler, dron ile havadan kaydedilerek ziyaretçilere sunuldu.

