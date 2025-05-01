Adana'da Kaza: Cip Alev Aldı, İki Yaralı

Adana'da meydana gelen kazada, 01 VY 001 plakalı cip, iki araca çarparak alev aldı. M.E. yönetimindeki cip, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında, önce A.C.'nin kullandığı 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından da L.S. idaresindeki 27 R 4014 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Alev alan cipte bulunan M.E. ve H.Ç., çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası trafik polisi, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşıma kapanan yol, olay yerindeki çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında iki araca çarptıktan sonra alev alan cipteki 2 kişi yaralandı.

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi civarında iki araca çarptıktan sonra alev alan cipteki 2 kişi yaralandı.