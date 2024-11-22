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Adana'da Kedi, İşçinin Öğle Yemeğini Çaldı!

Adana'da bir kedinin, işçinin öğle yemeğini çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Komik anlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:58
Adana'da Kedi, İşçinin Öğle Yemeğini Çaldı!

Adana'da Kedinin Yemeği Çalma Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Çınarlı Mahallesi'ndeki bir pizzacıda, 24 yaşındaki Tahir Can Alkacılı'nın öğle yemeği, güvenlik kamerasına yansıyan ilginç bir olaya sahne oldu. İşçilerin öğle molasında meydana gelen olayda, Alkacılı döner yemeye başladığında, iş arkadaşları tarafından içeri çağrıldı.

Kedinin Hızlı Planı

Yemeğini taburede bırakarak kısa bir süreliğine iş yerine giren Alkacılı, döndüğünde yemeğinin yerinde olmadığını gördü. Sağlanan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Alkacılı, bir kedinin yemeği alıp gittiğini fark etti. Alkacılı, durumu AA muhabirine şöyle açıkladı: "Yemeğimi bulamadığımda önce iş arkadaşlarımın şaka yaptığını düşündüm. Ancak görüntülerde kedinin taburedan dönerimi alıp uzaklaştığını gördüm."

Kediyi Besledi

Tahir Can Alkacılı, çevresinde kediyi aradığında onu bir köşede yemeği yemeye devam ederken bulduğunu belirtti. Eğlenceli durumu için "Komik bir durumdu, kedi için afiyet olsun." diye konuştu. Ayrıca, kedinin hasta olduğunu ve bakımına zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte ilgilendiğini aktaran Alkacılı, kediyi yeniden iş yerinin önünde görünce elleriyle besledi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kamerası görüntüleri, Tahir Can Alkacılı'nın döner yedikten sonra iş yerine girerken, kedinin döneri alıp uzaklaşma anını gösteriyor. Alkacılı'nın döndüğünde yaşadığı şaşkınlık anı, izleyenleri güldürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'daki bir pizzacıda çalışan Tahir Can Alkacılı'nın öğle yemeğini, koyduğu tabureden kısa süre...

Adana'daki bir pizzacıda çalışan Tahir Can Alkacılı'nın öğle yemeğini, koyduğu tabureden kısa süre ayrıldığı anda bir kedinin alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Alkacalı, yeniden iş yerinin önüne gelen kediyi elleriyle besledi.

Adana'daki bir pizzacıda çalışan Tahir Can Alkacılı'nın öğle yemeğini, koyduğu tabureden kısa süre...

Adana'daki bir pizzacıda çalışan Tahir Can Alkacılı'nın öğle yemeğini, koyduğu tabureden kısa süre ayrıldığı anda bir kedinin alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Alkacalı, yeniden iş yerinin önüne gelen kediyi elleriyle besledi.

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