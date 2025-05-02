Adana'da Kenevir Yetiştiren 4 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Kenevir Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da, evlerinde iklimlendirme sistemleri kullanarak kenevir yetiştiren 4 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu Ticareti İddiası

Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların adreslerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, iklimlendirme sistemi ile yetiştirilen 50 kök skunk bitkisi ile birlikte ruhsatsız iki tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Jandarma, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bu tür operasyonların süreceğini belirtti.

Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı. İkametlerde iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 50 kök skunk bitkisi ile ruhsatsız iki tabanca ve tüfek ele geçirildi.