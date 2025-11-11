Adana'da kırmızı ışıkta çarpılan seyis Resul Taş öldü
Kaza ve tedavi süreci
3 Kasım günü merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı.
İ.K. yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı BMW marka otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan seyis Resul Taş (40)'ın kullandığı 01 AZF 225 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taş yola savruldu ve ağır yaralandı.
Ağır yaralanan Taş, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazaya sebep olan sürücü İ.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
