Adana'da kırmızı ışıkta çarpılan seyis Resul Taş öldü

Adana'da kırmızı ışık ihlali sonucu çarpılan seyis Resul Taş, 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:13
Adana'da kırmızı ışıkta çarpılan seyis Resul Taş öldü

Adana'da kırmızı ışıkta çarpılan seyis Resul Taş öldü

Kaza ve tedavi süreci

3 Kasım günü merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı.

İ.K. yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı BMW marka otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan seyis Resul Taş (40)'ın kullandığı 01 AZF 225 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Taş yola savruldu ve ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Taş, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya sebep olan sürücü İ.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ADANA’DA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SEYİS, OLAYDAN 8 GÜN SONRA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ...

ADANA’DA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SEYİS, OLAYDAN 8 GÜN SONRA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri