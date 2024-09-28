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Adana'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Adana'da bir komşu, tartışma sonucunda diğerini bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:23
Adana'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Adana'da Üzücü Bir Olay

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde trajik bir olay meydana geldi. 40 yaşındaki Fatih Y., 37 yaşındaki komşusu Orhan B. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma Büyüyor

Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu esnada, Fatih Y. elindeki bıçakla Orhan B.'yi yaraladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan Orhan B., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan B. kurtarılamadı.

Olay Sonrası Gözaltı

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Fatih Y.'yi gözaltına aldı ve olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

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