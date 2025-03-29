Adana'da Korkunç Yangın: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Yangın Felaketi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Y.G'ye ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Ancak, ekiplerin yangın sonrası yaptığı incelemede iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını Kaybeden Çocuklar

Yangında hayatını kaybeden çocuklar, zihinsel engelli D.G. (6) ve kuzeni K.C.N. (5) olarak belirlendi. Olay esnasında Y.G'nin komşuda olduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesi sonrası aile ve yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Yangında hayatlarını kaybeden iki kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.