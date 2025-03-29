DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.123.739,15 0,08%

Adana'da Korkunç Yangın: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan yangında zihinsel engelli iki çocuk yaşamını yitirdi. Yangın sonrası aile dramı yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:24
Adana'da Korkunç Yangın: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Yangın Felaketi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Y.G'ye ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Ancak, ekiplerin yangın sonrası yaptığı incelemede iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını Kaybeden Çocuklar

Yangında hayatını kaybeden çocuklar, zihinsel engelli D.G. (6) ve kuzeni K.C.N. (5) olarak belirlendi. Olay esnasında Y.G'nin komşuda olduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesi sonrası aile ve yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeler Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı

Yangında hayatlarını kaybeden iki kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü İdrak Edilecek
2
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu
4
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Teklifini Kabul Etti
5
Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum
6
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kafadar Görevinden Alındı
7
Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!