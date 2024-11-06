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Adana'da Kule Vinç Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti

Adana'da bir inşaat sahasında devrilen kule vinç, operatör Bülent Temli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:13
Adana'da Kule Vinç Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti

Adana'da Trajik Kaza

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilmekte olan konut inşaatı sırasında, çalışmaya devam eden kule vinçlerden biri henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından, inşaat sahasındaki görevli ekipler durumu derhal haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak, vinç operatörü Bülent Temli'nin ağır yaralandığını tespit etti.

Hayatını Kaybetti

Acil müdahale ile hastaneye kaldırılan Temli, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Temli'nin yaşamını yitirmesi, inşaat sahasında büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden operatörün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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