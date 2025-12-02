Adana'da Kuraklık Seyhan Nehri'nde Balık Ölümlerine Yol Açtı

Adana'da bu yıl yağışların azalması sonucu Seyhan Baraj Gölü su seviyesinin düşmesi, gölden Seyhan Nehrine su akışının durdurulmasına neden oldu. Akışın kesilmesiyle nehirde oluşan su birikintilerinde kalan balıklar oksijen azlığı nedeniyle telef oldu.

Gölde su tutmak amacıyla yapılan kesinti, nehirde su seviyesinin düşmesine ve canlı yaşamının olumsuz etkilenmesine yol açtı. Telef olmayan balıkların can çekiştiği görüntüler, yaşanan sorunun boyutunu ortaya koydu.

İtfaiye müdahalesi yetersiz kaldı

Nehir kıyısındaki itfaiye ekipleri balıkların can çekişmesine kayıtsız kalmayarak bölgeye su takviyesi yaptı. Ancak bu müdahale tam olarak çare olmadı ve oksijen eksikliği nedeniyle çok sayıda balık yaşamını yitirdi.

Vatandaş ve yetkili açıklamaları

Murat Sungur adlı vatandaş olayı anlatarak şunları söyledi: 'Burası çok kötü durumda. Balıkların çoğu telef olmuş, geri kalanlar ise su olmadığı için yüzeye çıkmak zorunda kalmış. Kuraklık nedeniyle bölgeye su gönderilemiyor. Balıklar peş peşe ölüyor. Acilen su verilmesi gerekiyor; verilmezse daha fazla balık telef olacak.'

İtfaiye görevlisi Fatih Durmuş ise yaptığı açıklamada, 'Sabah geldiğimizde nehir üzerinde çok fazla martı vardı. Ne oluyor diye baktığımızda su yüzeyinin balıklarla dolu olduğunu gördük. Oksijen olmadığı için balıklar kıyıya vurmuş. Sabah geldiğimizde can suyu verdik. Elimizden geldiğince balıkları canlı tutmaya çalıştık. İlgili birimlere haber verdik' ifadelerini kullandı.

Olay, bölgedeki kuraklığın su kaynakları ve su ekosistemleri üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, yetkililerin acil su takviyesi ve uzun vadeli önlemler için harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor.

ADANA’DA KURAKLIK NEDENİYLE SEYHAN BARAJ GÖLÜNDEN, SEYHAN NEHRİNE SU AKIŞI DURDURULUNCA, SU BİRİKİNTİLERİNDE OKSİJEN AZLIĞI NEDENİYLE BALIKLAR TELEF OLMAYA BAŞLADI.