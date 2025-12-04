Kahve ve Diyabet: Günde 4-5 Fincan Sınırı Koruyucu Etki Sağlıyor

Ayşegül Akkaya Erden: Günde 3-5 fincan kahve Tip 2 diyabet riskini azaltıyor; günlük 400 mg kafein (4-5 fincan) sınırı aşılmamalı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:03
Kahve ve Diyabet: Günde 4-5 Fincan Sınırı Koruyucu Etki Sağlıyor

Kahvenin diyabete etkisi: Uzman değerlendirmesi

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, kahvenin hem kültürel hem de biyolojik açıdan özel bir yeri olduğunu belirterek, kahvenin diyabet ilişkisine dair bulguları paylaştı. Erden, kahvenin yalnızca enerji verici değil, aynı zamanda hücre koruyucu özellikleri bulunduğunu vurguladı.

Erden’in ifadesiyle: "Geniş ölçekli çalışmalar, düzenli kahve tüketen bireylerde Tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 20 ila 30 oranında azaldığını gösteriyor. Ancak günde 4-5 fincan sınırını aşmamak gerekiyor".

Kahvenin biyoaktif bileşenleri ve antioksidan etkisi

Kahve, beslenmede antioksidan alımının önemli kaynaklarından biridir. İçeriğindeki klorojenik asit ve polifenoller, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı azaltarak oksidatif stres ve kronik inflamasyonu düşürebilir. Bu mekanizmaların, metabolik dengeyi destekleyerek diyabet riskini azaltmada rol oynadığı düşünülüyor.

Nörolojik ve karaciğer sağlığına katkıları

Erden, çalışmaların kahvenin karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini; düzenli tüketimin karaciğer yağlanması, fibrozis ve siroz riskini azaltabildiğini aktardı. Kafeinsiz kahvenin de benzer sonuçlar vermesi, etkinin yalnızca kafeine değil, kahvenin bitkisel bileşiklerine dayandığını düşündürüyor.

Uzman, kalp sağlığı algısının değiştiğine dikkat çekerek, ölçülü kahve tüketiminin kalp hastalığı riskini artırmadığını, bazı durumlarda koruyucu olabileceğini söyledi. Ayrıca, günde 2-3 fincan kahve içen bireylerde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının daha düşük oranda görüldüğü çalışmalarda raporlanmıştır.

Güncel klinik veriler ve kafein uyarısı

Erden, klinik çalışmalara göre düzenli kahve tüketiminin Tip 2 diyabet riskini azalttığını belirtti. Araştırmalarda günde 3-4 fincan kahve içenlerde riskin anlamlı şekilde azaldığı; daha kapsamlı çalışmalarda ise her ek fincan kahveyle diyabet riskinin yaklaşık yüzde 7 oranında azaldığı ifade edildi.

Uzman, kafein sınırına dikkat çekerek: "Günde 400 mg kafein yani yaklaşık olarak 4-5 fincan kahve sınırının aşılmaması" gerektiğini vurguladı. Ayrıca Erden, güncel kanıtların günde 3-5 fincan kahvenin (yaklaşık 300-400 mg kafein) koruyucu etkiyle ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Tüketim önerileri ve su dengesi

Erden, faydalı etkinin özellikle sade ve şekersiz kahvelerde daha belirgin olduğunu; şeker, krema veya aromalı şuruplarla hazırlanan kahvelerde bu etkinin azalma eğiliminde olduğunu söyledi. Kahvenin kişisel tolere edilebilirliği, uyku düzeni, anksiyete eğilimi ve kafein duyarlılığına göre değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.

Son olarak uyarıda bulunarak: "Kahvenin diüretik etkisi olduğu için su yerine geçmeyeceğini dikkate almakta fayda var". Erden, kahve tüketilirken günlük su alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek her yetişkinin günlük 2-2,5 litre su içmesi önerilir hatırlatmasında bulundu.

BESLENME VE DİYET UZMANI AYŞEGÜL AKKAYA ERDEN

BESLENME VE DİYET UZMANI AYŞEGÜL AKKAYA ERDEN

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu
7
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi