Afyonkarahisar’da Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi Sürüyor

Yerel Değerleri Koruma ve Verim Artışı Hedefleniyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi’ çalışmalarına devam ediyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, projeye dahil olan mandaların sayım ve tespit işlemleri teknik personelimizce tamamlanmıştır. Proje, yerli ırkımız olan Anadolu mandasının genetik özelliklerini korumayı ve yetiştiricilerimizin verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde büyük bir titizlikle yürütülen ‘Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi’ kapsamında projeye dahil olan mandaların sayım ve tespit işlemleri teknik personelimizce tamamlanmıştır. Bu projeyle, yerli ırkımız olan Anadolu Mandasının genetik özelliklerini koruyor ve verimliliğini artırarak yetiştiricilerimize destek oluyoruz" dedi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerel değerlere sahip çıkma çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

