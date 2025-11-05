Adana'da Kuraklık ve Kirlilik: Sulama Kanalında Yüzlerce Balık Telef Oldu

Adana'da kuraklık ve kirlilik nedeniyle sulama kanallarında su çekilince yüzlerce balık telef oldu; kanallarda kötü koku ve sağlık riski oluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:34
Adana'da Kuraklık ve Kirlilik: Sulama Kanalında Yüzlerce Balık Telef Oldu

Adana'da Sulama Kanalında Yüzlerce Balık Telef Oldu

Kuraklık ve kirlilik canlı yaşamını tehdit ediyor

Adana'da suyun azlığı ve kirlilik nedeniyle sulama kanallarında yüzlerce balık telef oldu. Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Seyhan Baraj Gölü'nden su akışının kesilmesiyle kanallarda kötü koku ve canlı hayatı tehlikeye girdi.

Mavi Bulvar'daki sulama kanalında yüzlerce balığın telef olduğu, su birikintilerinde kalan balıkların hayatta kalmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Sulama kanalı kenarındaki parka dinlenmeye gelen vatandaşlardan Serdar Yüce, "Sulama kanalında ne ararsan var. Kanalda suyun az olması ve pislik nedeniyle balıklar telef oldu. Aşırı derecede koku var" dedi.

Çolak Topal ise, "Güzel Adana’mızı maalesef kendi ellerimizle kirletiyoruz. Kanalın durumu berbat, rezillik diz boyu. Kanaldaki balıklar telef oldu. İnsanların evlerini temiz tuttukları gibi çevreyi de o şekilde tutmaları lazım ama ne mümkün. Balıklar, suyun az olması ve pislik nedeniyle telef oldu" diye konuştu.

Ramazan Yılmaz da, "Sulama kanalında benden başka her şey var. Su az ve pislik nedeniyle balıklar öldü. Burada çok korkunç bir koku var. Bu kokuda her türlü hastalık olur" şeklinde konuştu.

