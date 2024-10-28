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Adana'da Kuyumcu Soygunu: Tabanca ile Yaralanan İşletmeci

Adana'da kuyumcu dükkanına giren iki zanlı, sahibini yaralayıp altınları alarak kaçtı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:14
Adana'da Kuyumcu Soygunu: Tabanca ile Yaralanan İşletmeci

Adana'da Soygun Girişimi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir kuyumcu dükkanında yaşanan silahlı soygun olayında, dükkan sahibi Muhammed Bahadır A. yaralandı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Torpul Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren kimliği belirsiz bir kişi, işletme sahibi Muhammed Bahadır A.'ya tabanca ile ateş etti. Kask takan zanlı, vitrinde bulunan altınları çantasına doldurduktan sonra olay yerinden uzaklaşmak üzere motosiklete bindi.

Paniğe Neden Olan Anlar

Olayın ardından, çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralı kuyumcu, olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Çalışmaları Başlatıldı

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu arada, güvenlik kamerası görüntüleri, soygunun detaylarını aydınlatmak için değerlendirilmektedir.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahibini tabancayla yaraladıkları kuyumcu dükkanını soyan 2...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahibini tabancayla yaraladıkları kuyumcu dükkanını soyan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahibini tabancayla yaraladıkları kuyumcu dükkanını soyan 2...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sahibini tabancayla yaraladıkları kuyumcu dükkanını soyan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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