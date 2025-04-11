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Adana'da Lise Öğrencileri Pankartlarla Kan Bağışına Davet Etti

Adana'daki lise öğrencileri, trafikteki sürücüleri kan bağışında bulunmaya davet eden pankartlar açtı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:54
Adana'da Lise Öğrencileri Pankartlarla Kan Bağışına Davet Etti

Adana'da Anlamlı Farkındalık Projesi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi öğrencileri, kan bağışına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Trafikteki sürücülere yönelik olarak pankart açarak, okuldaki bağış noktasına yönlendirdiler.

Öğrencilerden Yaratıcı Mesajlar

Okulun spor salonunda konuşlanmış olan Türk Kızılay'ının kan alma birimlerine destek vermek isteyen öğrenciler, karton kağıtlara yazdıkları mesajlarla dikkat çekti. "Okuldan kaçmadık, derslerimize çalıştık, etkinliklerimize katıldık, sıra kan bağışında" ve "Bugün dua da bizden kan da. Hayırlı cumalar." ifadeleriyle topluma bir çağrıda bulundular.

Trafikteki Sürücülere Çağrı

Devlet Bahçeli Bulvarı'na inerek yön okları ile kan bağışının yapılacağı noktayı gösteren öğrenciler, sürücüleri kan vermeye davet etti. Bu anlamlı girişim, yolu geçen vatandaşların takdirini kazandı. Birçok sürücü, okulun kan verme noktasına giderek bağışta bulundu.

Bu tür etkinliklerin, toplumsal farkındalığı artırma yönünde büyük bir katkı sağladığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Adana'da lise öğrencileri, kan bağışına dikkati çekmek için yol kenarında pankart açarak...

Adana'da lise öğrencileri, kan bağışına dikkati çekmek için yol kenarında pankart açarak trafikteki sürücüleri okullarındaki bağış noktasına yönlendirdi.

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