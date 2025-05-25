Adana'da Mahsur Kalanları Kurtaran Ekipler Su Seviyesi Yükseldi!

Adana'da Su Seviyesi Yükseldi, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Adana'nın Kapıkaya Kanyonu'nda, Çakıt Çayı'nın su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan çok sayıda kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Gün içerisinde kanyona gezmeye giden bir grup, çayın karşısına geçemedikleri için zor durumda kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu bu grubun durumu çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve yardım çağrısı yapıldı.

Bölgeye hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel ekipmanlar kullanarak halatlar ve can simitleri yardımıyla mahsur kalanları güvenli bir şekilde çayın karşı tarafına geçirdi.

Bu olay, bölgedeki doğal güzelliklerin yanı sıra, ani su yükselmelerinin tehlikeleri konusunda da dikkat çekti. Kurtarma ekipleri, başarıyla gerçekleştirdikleri operasyon sonrasında bölgede güvenliği sağladı.

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.