Adana'da Market Hediye Kartı İle Dolandırıcılık İddiası: Suç Duyurusu Yapıldı

Adana'da Dolandırıcılık İddiası: Market Hediye Kartı Dağıtımında Uygulanan Dolandırıcılık Metodu

Adana'nın Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde, kendilerini yardımsever olarak tanıtan dolandırıcılar, "market hediye kartı" dağıtma bahanesiyle birçok mahallelinin bilgilerini çaldı. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etti.

Çirkin Olayın Seyri

27 Ağustos 2024 tarihinde, mahalleye gelen üç şüpheli, bir derneğin adı altında yardım amaçlı kart dağıtırken, tanıştıkları kişilerin kimlik bilgilerini alarak, fotoğraflarını çekti. İlerleyen dönemlerde, elde ettikleri bilgilerle mahalle sakinlerinin adına banka hesapları açarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Mağdurların Suç Duyurusu

Dolandırıcılığa maruz kalan 20 mahalle sakini, olayın ardından Adana Adliyesine giderek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahalle sakinlerinden V.G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardıma gelen kişilerin, "dernek üyeleri" olarak tanıtıldığını ve dolandırıcılığın detaylarını aktardı.

V.G, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Kartlar verildikten sonra mahalle sakinlerinin kimlik bilgisi alınıyor ve fotoğrafları çekiliyor. Kartlara 300 liralık yardım eklendikten 4 ay sonra, mahalle sakinleri adına açılan banka hesaplarına dolandırıcılar aracılığıyla para aktarılıyor. Konu nedeniyle mahalleli, yengem ve ablam mağdur oldu. Adaletin tecelli etmesi için savcılığa başvurduk."

Adana'da kendilerine "market hediye kartı" dağıtan şüphelilerin adlarına banka hesabı açıp dolandırıcılıkta kullandıklarını öne süren mahalle sakinleri, suç duyurusunda bulundu.Mahalle sakinlerinden V.G, (fotoğrafta), adliye önünde AA muhabirine, açıklamada bulundu.

Adana'da kendilerine "market hediye kartı" dağıtan şüphelilerin adlarına banka hesabı açıp dolandırıcılıkta kullandıklarını öne süren mahalle sakinleri, suç duyurusunda bulundu.Mahalle sakinlerinden V.G, (fotoğrafta), adliye önünde AA muhabirine, açıklamada bulundu.