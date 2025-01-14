Adana'da Motosikletten 397 Uyuşturucu Hap Çıktı: 1 Tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özgür Mahallesi'nde yaptıkları denetim sırasında durumundan şüphelendikleri motosikletli iki kişiye 'dur' ihtarında bulundular.

Yapılan ikazın ardından, 25 yaşındaki Ahmet E. ve 27 yaşındaki Muhtar F. motosikletle kaçmaya çalıştılar. Ancak, yapılan kovalamaca sonucunda her iki şüpheli yakalandı.

Kovalamaca sırasında Muhtar F'nin, kaçarken yola attığı poşette toplamda 397 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden Muhtar F, polis sorgusunda, poşetin bir yakınından aldığını ve içindeki maddelerin fıstık olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhtar F, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, sürücü Ahmed E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 397 uyuşturucu hap bulunan motosikletteki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.