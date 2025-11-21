Adana’da nefes kesen kovalamaca: Firari hükümlü boş arazide yakalandı
Adana'da, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sokak aralarında başlayan kovalamaca, mahalle çıkışındaki boş araziye kadar sürdü.
Olay, merkez Sarıçam ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi sırasında uyarı için havaya uyarı ateşi açıldı; kovalamaca sonunda A.D. boş arazide yakalanarak gözaltına alındı.
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından adeta film sahnesi olarak nitelendirildi. Emniyet ekipleri, firari hükümlünün kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alındığını bildirdi.
ADANA’DA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN "DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇINCA SOKAK ARALARINDA NEFES KESEN BİR KOVALAMACA YAŞANDI. KAÇAN ŞÜPHELİ, POLİS TARAFINDAN BOŞ ARAZİDE HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILARAK YAKALANDI.