Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü

Adana Çukurova'da ocakbaşında işyeri sahibi Cengiz Durmaz (57), motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısıyla başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 02:00
Adana'nın Çukurova ilçesinde, ocakbaşı işletmecisi Cengiz Durmaz (57), motosikletli şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Olay, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 şüpheli motosikletle iş yerine geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip işyeri sahibine tabanca ile defalarca ateş etti.

Saldırganlar, ateşin ardından bekleyen motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucu başından ve göğsünden vurulan Durmaz kanlar içinde yere yığıldı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Durmaz'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Durmaz kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

