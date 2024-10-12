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Adana'da Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Adana'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 4 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, 35 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:30
Adana'da Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Adana'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 9 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında okul çevrelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Sonuçları

Bu denetimler sırasında, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli ve pek çok suçtan aranan 35 kişi gözaltına alındı.

Kayıp Çocuklar ve Koruma Önlemleri

Ayrıca, hakkında kayıp başvurusu bulunan 235 çocuk ailelerine teslim edilirken, sokakta bulunan 12 çocuk devlet korumasına alındı.

Kaçak Sigara İle Mücadele

Okul çevrelerinde öğrencilere kaçak sigara satışı yapan 16 iş yerine de idari işlemler uygulandı. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 5.742 paket sigara ele geçirildi.

Adana'daki bu denetimler, okul çevrelerinde güvenliği artırmak ve öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla sürdürülmektedir.

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Adana'da Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

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