Adana'da 'Orman Benim' Kampanyası Düzenlendi

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Etkinlikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Orman Benim' kampanyası, Adana, Mersin ve Osmaniye'de ormanları koruma ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak üzere çeşitli etkinliklerle destekleniyor.

Adana'da Kutlama ve Farkındalık

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki Polis Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin önemini vurgulayarak, "Yangına sebep olabilecek çöpleri temizleyerek 2025 yılında yangın sayılarının azaltılmasını hedefliyoruz," dedi.

Mersin Etkinlikleriyle Destekleniyor

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve diğer protokol üyeleri yer aldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yangınlara karşı yapılan çalışmaları değerlendirerek, ormanların ve yerleşim alanlarının daha dayanıklı hale getirildiğini belirtti. Etkinlikte jandarma ekipleriyle birlikte ormanlık alandaki atıklar toplandı.

Osmaniye'de Çevre Temizliği

Osmaniye'de Zorkun Yaylası Sarıseki mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Bülent Çağlar ile birlikte öğrenciler, ormanlık alana atılan çöpleri toplayarak doğaya katkı sağladı.

Bu etkinlikler, orman yangınlarıyla mücadelede farkındalığı artırmayı ve çevrenin korunmasını amaçlıyor. Katılımcılar, temizlenen alanların daha güvenli hale gelmesine destek verdiler.

Mersin'de Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alandaki çöpler ve yangınlara neden olacak atık toplandı.

Mersin'de Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alandaki çöpler ve yangınlara neden olacak atık toplandı.