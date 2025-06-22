Adana'da Orman Yangını: 2 Personel Yaralandı

Adana'da Orman Yangını Çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesi'nde çıkan orman yangını, hem karadan hem de havadan müdahaleye tabi tutuluyor. Elifçeler mevkisi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge halkını endişelendirdi.

Yangına Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Yangın ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözlerle derhal harekete geçti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Arazöz Devrildi, İki Yaralı

Yangına müdahale eden 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. Olay yerine hemen sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralanan personeller Furkan B. ve Yusuf Ş., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgedeki yangınla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.