DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
4.053.576,01 0,35%

Adana'da Orman Yangını: 2 Personel Yaralandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden arazöz devrildi, 2 personel yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 12:21
Adana'da Orman Yangını: 2 Personel Yaralandı

Adana'da Orman Yangını Çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesi'nde çıkan orman yangını, hem karadan hem de havadan müdahaleye tabi tutuluyor. Elifçeler mevkisi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge halkını endişelendirdi.

Yangına Müdahale Çalışmaları Sürüyor

Yangın ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme uçağı ve arazözlerle derhal harekete geçti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Arazöz Devrildi, İki Yaralı

Yangına müdahale eden 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. Olay yerine hemen sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralanan personeller Furkan B. ve Yusuf Ş., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgedeki yangınla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına...

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına...

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için yönlendirilen 01 RJ 041 plakalı arazöz, Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde devrildi. Yaralanan personel Furkan B. ve Yusuf Ş, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı
2
Siirt'te Çekirgelere Dronla İlaçlama Desteği
3
Devrim Arabaları ile TOGG Sahipleri Buluştu
4
Fransa'da Gençlerin Ruh Sağlığı Kovid-19 Döneminde Kötüleşti
5
Bakan Yerlikaya: Malatya'daki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok
6
CHP'li Emir: Yenidoğan Çetesine İlişkin Meclis Araştırması Şart
7
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Öğretmen Sevil Şeker'in Cenaze Törenine Katıldı

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!