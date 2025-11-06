Adana'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Çukurova Dörtler Mahallesi'nde gece çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Adana'da gece çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde çıktı. Gece yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Bildirimin ardından olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

