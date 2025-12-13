DOLAR
BTÜ'de '5 Dakikada TEKNOFEST' Etkinliği: Finale Kalan Takımlar Deneyimlerini Paylaştı

BTÜ'de düzenlenen 'TEKNOFEST Yarışma Sürecini 5 Dakikada Anlat' etkinliğinde finale kalan takımlar deneyimlerini paylaştı; en iyi sunumu yapan 5 takım ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:03
BTÜ'de '5 Dakikada TEKNOFEST' Etkinliği: Finale Kalan Takımlar Deneyimlerini Paylaştı

BTÜ'de '5 Dakikada TEKNOFEST' heyecanı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonunda düzenlenen 'TEKNOFEST Yarışma Sürecini 5 Dakikada Anlat' etkinliğinde, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda finale kalan öğrenci takımları deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte en başarılı sunum yapan 5 ekip seçilerek ödüllendirildi.

Etkinliğe katılanlar

Programa BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları ve vurgular

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, TEKNOFEST süreçlerinde öğrencilerin yaşadığı heyecan ve motivasyonun yeni nesiller için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, 2023'te kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü sayesinde BTÜ'nün teknoloji üretim kapasitesinin daha da yükseleceğini vurguladı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Elvan Kuzucu Hıdır ise finale kalan ve derece alan tüm takımları tebrik ederek vakfın amacı doğrultusunda gençlerde kaybedilen özgüveni yeniden inşa etmenin önemine değindi ve millî teknoloji hamlesinin tam bağımsız Türkiye hedefinde kritik bir rol oynadığını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yarışmaların gençlerin istihdamı ve geleceğinin inşasında önemli katkı sağladığını ifade ederken, ASKON Bursa Şube Başkanı Emre Yıldız da iş dünyası olarak gençlerin millî teknoloji hamlesine verdiği desteğin sürdürüleceğini dile getirdi.

Finalistler, sunumlar ve ödüller

Finale kalan 11 takım, TEKNOFEST süreçlerini 5 dakikalık sunumlarla aktardı. Sunumları değerlendiren jüri üyeleri arasında Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Oktay Yılmaz ve Emre Yıldız yer aldı. Sunum yapan takım kaptanları arasında Poyraz, Matrover, Lodos, Lagari, Sancar, Luna, Hacıwatt, Alfa, Pusula, Luna İka ve Quadruplet bulunuyordu.

Jüri değerlendirmesi sonucu en iyi sunum ödülleri sırasıyla Lagari (birinci), Alfa, Luna-İka, Luna ve Lodos takımlarına verildi. Dereceye giren takımlara toplam 45 bin lira değerinde hediye çeki takdim edildi.

Kapanış

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu ve katılımcılar için özel tasarlanan 'Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi' gezisiyle tamamlandı.

