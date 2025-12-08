DOLAR
Hatay'da Tır, Fırtınada Motosikletliye 'Rüzgar Kıran' Oldu

Hatay'da kuvvetli fırtınada ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsünü tır şoförü yol boyunca rüzgar kıran olarak korudu; anlar sosyal medyada ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:28
İskenderun-Payas kara yolunda akşam saatlerinde yaşanan dayanışma anları

Hatay'ın Akdeniz kıyısındaki ilçelerde etkili olan yağışlı hava ve fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. İskenderun-Payas kara yolu'nda akşam saatlerinde ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsünü gören bir tır şoförü, güvenli bir şekilde yol boyunca rüzgar kıran olarak eşlik etti.

Tırın koruması sayesinde motosiklet sürücüsü devrilme tehlikesi yaşamadan yoluna devam etti. Bu yürek ısıtan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada büyük takdir toplayarak ilgi odağı oldu.

Görüntüler, tır şoförünün anında refleksi ve dayanışma örneği olarak paylaşıldı; kullanıcılar davranışı övgüyle karşıladı.

