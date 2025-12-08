Hatay'da Tır, Fırtınada Motosikletliye 'Rüzgar Kıran' Oldu

İskenderun-Payas kara yolunda akşam saatlerinde yaşanan dayanışma anları

Hatay'ın Akdeniz kıyısındaki ilçelerde etkili olan yağışlı hava ve fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. İskenderun-Payas kara yolu'nda akşam saatlerinde ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsünü gören bir tır şoförü, güvenli bir şekilde yol boyunca rüzgar kıran olarak eşlik etti.

Tırın koruması sayesinde motosiklet sürücüsü devrilme tehlikesi yaşamadan yoluna devam etti. Bu yürek ısıtan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada büyük takdir toplayarak ilgi odağı oldu.

Görüntüler, tır şoförünün anında refleksi ve dayanışma örneği olarak paylaşıldı; kullanıcılar davranışı övgüyle karşıladı.

HATAY'DA KUVVETLİ FIRTINANIN ETKİSİYLE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, TIRCININ KENDİNE DUVAR OLMASIYLA İLERLEDİ. TIRIN RÜZGAR KIRAN GÖREVİ GÖRDÜĞÜ YÜREK ISITAN ANLAR TAKDİR TOPLADI.