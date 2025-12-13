Bursa Nilüfer'de Otobüste Satırlı Saldırı: 3 Gözaltı

Nilüfer ilçesinde bir otobüste başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve biri pantolonunda taşıdığı satır ile otobüsü bastı. Olay anına ilişkin görüntüler, yolcular arasında korku dolu anların yaşandığını gösteriyor.

Olay Anı

İddiaya göre, iki kişi arasında çıkan alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma şiddetlendi. Taraflar birbirine tekme tokat girerken, zanlılardan biri pantolonunda taşıdığı satır ile otobüse zarar vererek yolcuları tedirgin etti.

O sırada otobüs şoförü, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla otobüsün kapısını kapatarak tarafları ayırmaya çalıştı. Olay anına ait görüntülerde, yaşanan karmaşa ve yolcuların korku içinde olduğu görülüyor.

Müdahale ve Gözaltılar

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

