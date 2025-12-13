DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Bursa Nilüfer'de Otobüste Satırlı Saldırı: 3 Gözaltı

Bursa Nilüfer'de otobüste alacak-verecek kavgası büyüdü; pantolonunda satır taşıyan şüpheli dehşet saçtı, polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:59
Bursa Nilüfer'de Otobüste Satırlı Saldırı: 3 Gözaltı

Bursa Nilüfer'de Otobüste Satırlı Saldırı: 3 Gözaltı

Nilüfer ilçesinde bir otobüste başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve biri pantolonunda taşıdığı satır ile otobüsü bastı. Olay anına ilişkin görüntüler, yolcular arasında korku dolu anların yaşandığını gösteriyor.

Olay Anı

İddiaya göre, iki kişi arasında çıkan alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma şiddetlendi. Taraflar birbirine tekme tokat girerken, zanlılardan biri pantolonunda taşıdığı satır ile otobüse zarar vererek yolcuları tedirgin etti.

O sırada otobüs şoförü, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla otobüsün kapısını kapatarak tarafları ayırmaya çalıştı. Olay anına ait görüntülerde, yaşanan karmaşa ve yolcuların korku içinde olduğu görülüyor.

Müdahale ve Gözaltılar

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 3 şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

BURSA’DA SATIRLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI... SATIRI PANTOLONUNDA TAŞIYORMUŞ

BURSA’DA SATIRLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI... SATIRI PANTOLONUNDA TAŞIYORMUŞ

BURSA’DA SATIRLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI... SATIRI PANTOLONUNDA TAŞIYORMUŞ

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi
7
Sinop’ta Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama