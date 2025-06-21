Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Yangın Denetimi

Adana'nın İmamoğlu ilçesi'nde ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisinde 4 farklı noktada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Orman Ekiplerinin Müdahalesi

Yangın ihbarı sonrası, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arazöz, yangının çıktığı bölgeye sevk edildi. Yangına karadan yapılan müdahale sayesinde alevler hızlı bir biçimde kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor. Umarız bu tür olaylar bir daha yaşanmaz.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.