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Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:31
Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisi'nde çıkan orman yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Müdahale Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye söndürme helikopteri ve arazözler sevk etti. Bu ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeyi başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ekiplerin, yangın sonrası olumsuz etkileri en aza indirmek için titizlikle çalıştığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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