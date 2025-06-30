Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Mahyalar Mahallesi Batmanlar mevkisi'nde çıkan orman yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Müdahale Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye söndürme helikopteri ve arazözler sevk etti. Bu ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeyi başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ekiplerin, yangın sonrası olumsuz etkileri en aza indirmek için titizlikle çalıştığı bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.