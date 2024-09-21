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Adana'da Orman Yangını Kontrollü Şekilde Söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını başarılı bir şekilde söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:19
Adana'da Orman Yangını Kontrollü Şekilde Söndürüldü

Feke'de Yangın Kontrol Altında

Adana'nın Feke ilçesinde, Belenköy Mahallesi'nde bulunan sarp arazide çıkan bir orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, bölgeye hızlıca intikal eden Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve arazözler sayesinde söndürüldü. Yangının ardından ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyor. Daha Fazla Bilgi İçin Takipte Kalın

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