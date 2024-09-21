Adana'da Orman Yangını Kontrollü Şekilde Söndürüldü

Feke'de Yangın Kontrol Altında

Adana'nın Feke ilçesinde, Belenköy Mahallesi'nde bulunan sarp arazide çıkan bir orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, bölgeye hızlıca intikal eden Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve arazözler sayesinde söndürüldü. Yangının ardından ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyor. Daha Fazla Bilgi İçin Takipte Kalın