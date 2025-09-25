Adana'da ortak otomobil kavgası: 1 ölü, 2 sanığa 20 ve 22 yıl hapis

Adana'da ortak otomobil kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 sanığa ağır ceza

Adana'da ortak kiraladıkları otomobili kendilerinden habersiz kullandığı iddiasıyla başlayan tartışmada vurulan Bayram Akbaş (25), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yargılanan sanıklar Ö.A. ve S.A. hakkında mahkeme hapis cezası verdi.

Duruşma ve savcı mütalaası

Merkez Yüreğir ilçesinde 26 Temmuz 2023'te gerçekleşen olayla ilgili olarak görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.A. ve S.A. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Başak Mahallesi'nde sanıkların ortak kiraladıkları otomobili kendilerinden habersiz kullandığı gerekçesiyle arkadaşları Akbaş ile tartıştıklarını bildirdi.

Savcı, arbede sırasında Akbaş'ın tabancayla vurularak öldüğünü, sanıkların olaydan sonra boş kovanları toplayarak delilleri yok etmeye çalıştıklarını ve S.A.'nın kavgaya tanık olan F.Y.'yi de silahla tehdit edip hakarette bulunduğunu belirtti.

Mütalaada, sanıklardan S.A. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından; Ö.A. hakkında ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılmaları yönünde görüş sunuldu.

Sanıkların savunması ve mahkeme kararı

Savunması alınan S.A. duruşmada, "Olay yerinde Bayram Akbaş'a ateş etmedim. Sadece olaydan sonra Ö.A.'nın aracını kullandım." iddiasında bulundu. Ö.A. ise kavganın ortak kiralanan otomobilin habersiz kullanımı nedeniyle çıktığını belirterek, "Akbaş direkt elimdeki silaha sarıldı. Kendisini silahı bırakması konusunda epey uyardım fakat beni dinlemedi. Silahı hızla elimden çekmeye çalışırken aniden patladı. Merminin nasıl isabet ettiğini bile anlamadım. S.A. da 1 el Akbaş'a ateş etti." diye konuştu.

Avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık S.A.'yı "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 22 yıl 1 ay hapis cezasına; sanık Ö.A.'yı "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.