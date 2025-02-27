Adana'da Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Adana'da Kaza: Otomobil İkiye Ayrıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.K. yönetimindeki 01 ACP 425 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan S.K.'yi başarılı bir şekilde kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.K.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.