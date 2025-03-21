Adana'da Otomobil Kazasında Ölüme Sebep Olan Sürücünün Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücünün 6 yıla kadar hapisle yargılanmasına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:24
Adana'da Otomobil Kazasında Ölüme Sebep Olan Sürücünün Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da Ölümlü Trafik Kazasında Dava Süreci

Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü K.Y.'nin 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanma süreci devam ediyor. Dava, Adana 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte.

Mahkeme Süreci ve Yapılan Değerlendirmeler

Duruşmaya, tutuksuz sanık K.Y. ile taraf avukatları katıldı. İlk önce, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'ndan alınan rapor sonucunda kazanın oluşumunda sürücü K.Y.'nin kusurlu olduğu, mağdur Sevgi Akbaş'ın ise kusursuz bulunduğu açıklandı.

Sanık K.Y., geçmiş duruşmada verdiği ifadelere atıfta bulunarak, "Dosyaya gelen raporu incelemek ve savunma yapmak için süre talep ediyorum," şeklinde savunma yaptı. Bunun üzerine, müşteki avukatı sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı'nın, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için taraflara süre verilmesi yönündeki görüşü doğrultusunda karar aldı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ertelendi.

Kazanın Detayları

Olay, 10 Ağustos 2024 tarihinde Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sevgi Akbaş, yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken K.Y.’nin kullandığı 01 AEY 213 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü K.Y., 13 Ağustos 2024’te çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Davanın 2 Aralık 2024'teki duruşmasında, sanık K.Y. konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

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