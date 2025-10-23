Adana'da Otomobilde Ölü Bulunan İlyas Ünalan Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Adana Çukurova'da araçta ölü bulunan İlyas Ünalan soruşturmasında gözaltına alınan 3 zanlıdan O.C. ve G.C. tutuklandı, N.C. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 10:46
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Toros Mahallesi'nde bir otomobilde ölü bulunan İlyas Ünalan (54) ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 21 Ekim'de Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta yolun ortasında duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişinin görülmesi üzerine başladı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, vücudunda darp izleri tespit edilen kişinin İlyas Ünalan (54) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların O.C. (27), annesi N.C. (45) ve dayısı G.C. (47) olduğu öğrenildi.

Soruşturma raporuna göre; olay günü O.C., aynı sokaktaki evine gittiğinde annesinin yanında gördüğü İlyas Ünalan'ın evden çıkmasını istemesi üzerine taraflar arasında kavga çıktığı ve birbirlerini darbettikleri ileri sürüldü. Daha sonra O.C.'nin haber vermesi üzerine eve gelen dayısı G.C. ile birlikte Ünalan'ın dışarı çıkarıldığı, Ünalan'ın otomobiline binerek ayrılmak istediği ancak yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra aracında fenalaştığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan O.C. ve dayısı G.C., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

