Ayvacık'ta Tepeden Yuvarlanan Kaya Sahil Yolunu Kapattı
Sazlı köyü sahil yolunda toprak kayması; ekipler yolu ulaşıma açtı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçede hayat olumsuz etkilendi. Yağışlar nedeniyle Sazlı köyü sahil yolu üzerinde tepeden yuvarlanan kaya parçası, beraberinde getirdiği topraklarla birlikte sahil yolunda ulaşımı kapattı.
Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.
