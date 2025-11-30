Ayvacık'ta Tepeden Yuvarlanan Kaya Sahil Yolunu Kapattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 gündür süren sağanak sonucu tepeden yuvarlanan kaya, Sazlı köyü sahil yolunu kapattı; ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Sazlı köyü sahil yolunda toprak kayması; ekipler yolu ulaşıma açtı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçede hayat olumsuz etkilendi. Yağışlar nedeniyle Sazlı köyü sahil yolu üzerinde tepeden yuvarlanan kaya parçası, beraberinde getirdiği topraklarla birlikte sahil yolunda ulaşımı kapattı.

Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.

