Adana'da otoparka silahlı saldırı girişimi kamerada — 6 tutuklama, 54 bin 265 uyuşturucu hap

Operasyonun özeti

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 54 bin 265 uyuşturucu etkili hap ve ruhsatsız 12 silah ele geçirildi, olayla ilgili 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olayın detayları

Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde, 11 Eylül tarihinde G.G.'nin işlettiği otoparka tabancalarla ateş açmak isteyen iki kişinin girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada görülenlere göre zanlılardan M.Ş. bir süre otopark önünde bekledikten sonra belinden çıkardığı tabancayı ateşlemeye çalıştı; silahın tutukluk yapması üzerine yanındaki F.K. tabancayı alıp M.Ş.'ye verdi. İkinci silahın da tutukluk yapmasıyla ikili olay yerinden kaçtı.

Polis soruşturması ve yakalamalar

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda şüphelilerin M.Ş. ve F.K. olduğunu tespit etti. Bu iki kişiyi yakalayan ekipler, bağlantılı oldukları iddiasıyla F.D., S.Ü., O.Ö., A.K., C.C.Y., C.S. ve G.B.'yi de operasyonla gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında yapılan aramalarda, bir odanın duvarında gizli bölme bulundu. Burada ruhsatsız 4 tabanca ve 1 av tüfeği ile çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi; iş yerinde devam eden aramalarda bir tabanca daha bulundu.

Operasyon kapsamında toplamda 1'i kurusıkı 8 tabanca, 4 av tüfeği, 300 mermi, 54 bin 265 uyuşturucu etkili hap, 499 bin 150 lira ve bir para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Şüphelilerin, M.Ş. ve F.K.'nin iş yeri sahibinin haraç taleplerine olumsuz yanıt verilmesi nedeniyle saldırıyı planladıkları iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş., F.K., F.D., S.Ü., C.S. ve G.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; O.Ö., A.K. ve C.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera görüntüleri

Otopark kamerası kayıtlarında, M.Ş.'nin önce belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye çalıştığı, silahın tutukluk yapması üzerine F.K.'nin başka bir tabancayı verip ateş etmesi için M.Ş.'yi teşvik ettiği, ancak ikinci silahın da tutukluk yapması üzerine ikilinin kaçtığı görülüyor.

